Al centro sportivo di Zingonia è stata presentata ufficialmente la nuova guida tecnica dell’Atalanta, Maurizio Sarri, accompagnato dal direttore sportivo. Durante la conferenza stampa, Sarri ha affermato che la squadra dispone di tutte le risorse necessarie per ottenere buoni risultati e ha parlato di una “nuova filosofia” da adottare. La presentazione si è svolta alla presenza di giornalisti e rappresentanti del club.

CALCIO. Al centro sportivo di Zingonia la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore nerazzurro. A Zingonia è il giorno della conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell’Atalanta, accompagnato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Proprio Giuntoli ha preso la parola per primo: «È doveroso ringraziare la proprietà, Antonio Percassi e Stephen Pagliuca, e la dirigenza guidata da Luca Percassi, per la presenza». Poi una battuta, riferendosi a Sarri: «È timido, quindi andateci piano.», lasciando la parola all’allenatore. In apertura, Sarri ci ha tenuto a ringraziare «tutta la società per essere qui. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Sarri: «Qui c’è tutto per fare bene, con una nuova filosofia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Lazio Passa ai Rigori | ATALANTA-LAZIO 2-3 DCR | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Notizie e thread social correlati

Le idee di Sarri: “Porto una filosofia nuova, voglio una squadra che sposi il mio pensiero”Giovedì 16 luglio, nella sala stampa del centro sportivo, Maurizio Sarri ha presentato le sue prime idee come nuovo allenatore dell’Atalanta.

Atalanta, Maurizio Sarri si presenta: “Sensazioni positive. Volevo venire a Bergamo: qui è come stare in una famiglia”Il nuovo allenatore dell’Atalanta si è presentato oggi, dichiarando di aver avuto sensazioni positive all’arrivo e di aver desiderato molto questa...

Temi più discussi: Atalanta, Sarri: Qui c’è tutto per fare bene, con una nuova filosofia; Sarri: 'Ederson sarà un pilastro della mia Atalanta, qui spero di vincere qualcosa'; Giuntoli: Onorato di essere all'Atalanta. Sarri ha un'identità chiara. Su Ederson e Palestra...; Sarri si presenta: Voglio vincere qui a Bergamo. Ederson? Sarà un pilastro di questa squadra.

Atalanta, Sarri: Qui c’è tutto per fare bene, con una nuova filosofiaA Zingonia è il giorno della conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell’Atalanta, accompagnato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Sono a Bergamo per via della ... ecodibergamo.it

RT @ZZiliani: FINO ALLA FINE (DELLO STRAPIOMBO): puntata 10 - La Gazzetta che si chiede come mai la Juve che 8 anni fa acquistava Ronaldo o… x.com

Sarri, ecco l'Atalanta: Ho una speranza. Poi cancella la Juve: Gli anni più belli senza vincereL'allenatore si presenta in conferenza tra sogni, obiettivi e novità legate al modulo e al ruolo di alcuni giocatori ... tuttosport.com