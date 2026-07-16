Atalanta Maurizio Sarri si presenta | Sensazioni positive Volevo venire a Bergamo | qui è come stare in una famiglia

Da sport.quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo allenatore dell’Atalanta si è presentato oggi, dichiarando di aver avuto sensazioni positive all’arrivo e di aver desiderato molto questa posizione, descrivendo l’ambiente come una famiglia. Ha aggiunto che il suo obiettivo è costruire una squadra competitiva e portare il club a ottenere dei successi, senza specificare tempi o competizioni.

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Bergamo, 16 luglio 2026 – “Sono arrivato all’Atalanta con sensazioni positive, volevo venire qui, perché qui è come stare in una famiglia. Il mio sogno sarebbe creare una squadra forte e portare l’Atalanta a vincere qualcosa”. Alla sua seconda settimana da allenatore dell’Atalanta il nuovo tecnico Maurizio Sarri  è stato presentato alla stampa in un’affollata conferenza nella sala stampa del centro sportivo di Zingonia, con la presenza di Antonio e Luca Percassi, presidente e amministratore delegato nerazzurro, e del co-chairman Stephen Pagliuca. Mezz’ora per esternare le sue emozioni e delineare l’Atalanta che sta per prendere forma, con la sua rivoluzione tattica introdotta con il 4-3-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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