Il nuovo allenatore dell’Atalanta si è presentato oggi, dichiarando di aver avuto sensazioni positive all’arrivo e di aver desiderato molto questa posizione, descrivendo l’ambiente come una famiglia. Ha aggiunto che il suo obiettivo è costruire una squadra competitiva e portare il club a ottenere dei successi, senza specificare tempi o competizioni.

Bergamo, 16 luglio 2026 – “Sono arrivato all’Atalanta con sensazioni positive, volevo venire qui, perché qui è come stare in una famiglia. Il mio sogno sarebbe creare una squadra forte e portare l’Atalanta a vincere qualcosa”. Alla sua seconda settimana da allenatore dell’Atalanta il nuovo tecnico Maurizio Sarri è stato presentato alla stampa in un’affollata conferenza nella sala stampa del centro sportivo di Zingonia, con la presenza di Antonio e Luca Percassi, presidente e amministratore delegato nerazzurro, e del co-chairman Stephen Pagliuca. Mezz’ora per esternare le sue emozioni e delineare l’Atalanta che sta per prendere forma, con la sua rivoluzione tattica introdotta con il 4-3-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, Maurizio Sarri si presenta: “Sensazioni positive. Volevo venire a Bergamo: qui è come stare in una famiglia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sarri si presenta: "Voglio vincere qui a Bergamo. Ederson? Sarà un pilastro di questa squadra"Maurizio Sarri ha preso ufficialmente il comando dell’Atalanta, dichiarando di voler vincere a Bergamo.

Qui Bergamo. Giuntoli-Sarri: l’Atalanta prepara la rivoluzioneL'Atalanta annuncia l'arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo dirigente, atteso per l'inizio della prossima settimana.

Temi più discussi: Atalanta, la preparazione di Sarri e i punti di domanda sulla difesa: chi ci sarà, chi può rilanciarsi, cosa serve sul mercato; Atalanta 2026/27: lo staff tecnico di mister Sarri; Atalanta, Maurizio Sarri, storia del calcio di una volta: il riscatto in tuta, un caratterino di quelli giusti; Nasce l’Atalanta di Sarri, le immagini del primo allenamento in campo.

#Atalanta, pronto il rilancio per #Alajbegovic! ?Il club vuole accontentare il #BayerLeverkusen e ha già il sì del talento classe 2007. #Roma e #Milan fuori, #Napoli fermo da mesi. ?La Dea spinge: convinta che con Maurizio #Sarri diventerà un top play x.com

Atalanta, Sarri: Non ho esitato un attimo ad accettare. Gaetano grande regalo del direttorePrime parole da allenatore dell'Atalanta per Maurizio Sarri, che in questi minuti si sta presentando a stampa e tifosi: Cosa si aspetta dal mercato viste le ambizioni della società? Mi aspetto una st ... tuttomercatoweb.com

Durante la presentazione con l'Atalanta, Maurizio Sarri ha parlato del nuovo progetto e ricordato con affetto i tifosi della Lazio.Maurizio Sarri si presenta come nuovo allenatore dell'Atalanta e dedica un pensiero ai tifosi della Lazio durante la conferenza stampa. laziopress.it

Atalanta sign Gianluca Gaetano from Cagliari reddit