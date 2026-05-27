Qui Bergamo Giuntoli-Sarri | l’Atalanta prepara la rivoluzione

L'Atalanta annuncia l'arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo dirigente, atteso per l'inizio della prossima settimana. Contestualmente, viene comunicato anche l'ingaggio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Nessun dettaglio su durata dei contratti o altri nomi coinvolti. La società si prepara così a una svolta nella gestione tecnica e dirigenziale. Le operazioni sono state confermate ufficialmente senza ulteriori specifiche.

Prima l’annuncio di Cristiano Giuntoli, atteso per l’inizio della settimana prossima, poi quello di Maurizio Sarri (nella foto). Si sta delineando la road map della rivoluzione dell’area sportiva in casa Atalanta, decisa dall’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi, con una casella dietro l’altra destinate a incastrarsi nel giro di qualche giorno. Per Sarri ogni ostacolo contrattuale sembra risolto: il 67enne tecnico di Figline ha raggiunto un accordo per l’uscita anticipata dal biennale vigente con la Lazio. Pronti due contratti triennali per il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, con un programma fino al 2029: l’obiettivo è ritornare subito in Champions e provare a conquistare la prossima Conference League, dove la Dea si presenta da testa di serie del tabellone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Ah quindi Sarri preferisce Bergamo. Capisco... x.com

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