Il Genoa ferma l' Atalanta a Bergamo | 0-0 alla New Balance Arena

Nella partita disputata alla New Balance Arena, il Genoa e l’Atalanta si sono trovate di fronte senza segnare gol, terminando con un pareggio a zero a zero. La sfida si è conclusa con un punto a testa, con il Genoa che guadagna terreno nella classifica di metà classifica e si avvicina alla salvezza. L’Atalanta, invece, non riesce ad ridurre il divario dal sesto posto e vede avvicinarsi le rivali di zona europea.

Bergamo, 2 maggio 2026 – Un punto per uno non fa male a nessuno, ma fa più comodo al Genoa. La squadra di Daniele De Rossi sale a più dodici sulla Cremonese e ipoteca la salvezza, mentre l'Atalanta non accorcia sul sesto posto e ora rischia di vedersi Lazio e Bologna avvicinarsi a meno quattro. Se l'Inter vincesse la Coppa Italia il settimo posto varrebbe la Conference. Zero a zero alla New Balance Arena e l'emozione la produce solo Giacomo Raspadori nel finale con una traversa su tiro a giro, per il resto poche cose e vince la noia. L'Atalanta è mancata di sprint e qualità, mentre il Genoa si è accontentato doverosamente del pareggio. Primo tempo di poche emozioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Genoa ferma l'Atalanta a Bergamo: 0-0 alla New Balance Arena Notizie correlate Leggi anche: Moviola Atalanta Genoa: gli episodi dubbi del match diretto da Pezzuto. Cosa è successo alla New Balance Arena! Atalanta-Genoa (sabato 02 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Non mancheranno i gol alla New Balance ArenaL’Atalanta spera di ripartire in questo turno casalingo contro il Genoa dopo le forti delusioni dell’eliminazione dalla Coppa Italia e del ko contro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tutte le notizie di calcio in Diretta; Pronostici Atalanta-Genoa: Statistiche, Dove in TV 02.05.2026 Serie A; De Rossi:Due recuperi, un'assenza contro l'Atalanta; Atalanta rebus a sinistra col Genoa | Raspadori o Zalewski sulla trequarti. Il Genoa ferma l'Atalanta a Bergamo: 0-0 alla New Balance ArenaPareggio a reti inviolate nel posticipo del sabato. L'Atalanta non sfonda e il Genoa strappa un punto che significa salvezza. Traversa di Raspadori nel finale, ma Palladino ha trovato poca qualità. Or ... sport.quotidiano.net L'Atalanta rallenta ancora contro il Genoa: alla New Balance Arena è parità senza retiLa Dea resta a secco di vittorie, perdendo ulteriormente punti in ottica Europa. Punto prezioso per i rossoblù che archiviano praticamente la salvezza ... tuttosport.com L'Atalanta rallenta ancora contro il Genoa: alla New Balance Arena è parità senza reti - facebook.com facebook L' #Atalanta rallenta ancora contro il #Genoa: alla New Balance Arena è parità senza reti x.com