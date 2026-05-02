Il Genoa ferma l' Atalanta a Bergamo | 0-0 alla New Balance Arena

Da sport.quotidiano.net 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita disputata alla New Balance Arena, il Genoa e l’Atalanta si sono trovate di fronte senza segnare gol, terminando con un pareggio a zero a zero. La sfida si è conclusa con un punto a testa, con il Genoa che guadagna terreno nella classifica di metà classifica e si avvicina alla salvezza. L’Atalanta, invece, non riesce ad ridurre il divario dal sesto posto e vede avvicinarsi le rivali di zona europea.

Bergamo, 2 maggio 2026 – Un punto per uno non fa male a nessuno, ma fa più comodo al Genoa. La squadra di Daniele De Rossi sale a più dodici sulla Cremonese e ipoteca la salvezza, mentre l'Atalanta non accorcia sul sesto posto e ora rischia di vedersi Lazio e Bologna avvicinarsi a meno quattro. Se l'Inter vincesse la Coppa Italia il settimo posto varrebbe la Conference. Zero a zero alla New Balance Arena e l'emozione la produce solo Giacomo Raspadori nel finale con una traversa su tiro a giro, per il resto poche cose e vince la noia. L'Atalanta è mancata di sprint e qualità, mentre il Genoa si è accontentato doverosamente del pareggio. Primo tempo di poche emozioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Il Genoa ferma l'Atalanta a Bergamo: 0-0 alla New Balance Arena

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