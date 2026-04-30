Atalanta-Genoa sabato 02 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Non mancheranno i gol alla New Balance Arena

Sabato 2 maggio 2026 alle 20:45 si gioca l’incontro tra Atalanta e Genoa alla New Balance Arena. Le formazioni ufficiali sono state rese note, così come le quote e i pronostici per questa partita. Sono attesi molti gol, considerando le recenti prestazioni delle due squadre. L’Atalanta cerca di reagire dopo le sconfitte subite in Coppa Italia e contro il Cagliari.

L’Atalanta spera di ripartire in questo turno casalingo contro il Genoa dopo le forti delusioni dell’eliminazione dalla Coppa Italia e del ko contro il Cagliari. La Dea ha perso in pochi giorni ogni possibilità di entrare in Europa League, dato che il sesto posto si è allontanato sensibilmente. Gli orobici ora devono pensare soprattutto ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atalanta-Genoa (sabato 02 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Non mancheranno i gol alla New Balance Arena Notizie correlate Atalanta-Genoa (sabato 02 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Atalanta spera di ripartire in questo turno casalingo contro il Genoa dopo le forti delusioni dell’eliminazione dalla Coppa Italia e del ko contro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Atalanta-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Serie A, oggi Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Serie A: sabato in campo alle 20,45 Atalanta-Genoa DIRETTA Probabili formazioni; Atalanta-Genoa, De Rossi A Bergamo prova di maturità. Pronostico Atalanta-Genoa: Bergamo è un tabù per il GrifoneAtalanta-Genoa è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Diretta Atalanta Genoa | Streaming video tv: l’Europa è un miraggio per la Dea? (Serie A, oggi 2 maggio 2026)Diretta Atalanta Genoa streaming video tv: la Dea insegue un'Europa che appare molto lontana, al Grifone basta un punto per la salvezza. ilsussidiario.net Atalanta-Genoa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com facebook #Atalanta- #Genoa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale x.com