La figlia accusata di aver ucciso la madre è stata assolta. Durante il processo, la donna ha dichiarato che chi si prende cura di un malato si sente spesso solo, e anche lei ha vissuto questa sensazione. La sentenza ha chiuso un procedimento legale iniziato con l’accusa di omicidio, ma i dettagli sull’episodio non sono stati resi pubblici. La donna ha parlato del dolore e della solitudine legati alla malattia della madre.

di Monica Peruzzi Pensa di ritrovarti davanti a uno specchio deformante, che rifletta il dolore che hai dentro, un dolore silenzioso, che scava nell’intimo, giorno dopo giorno, mentre vedi spegnersi la persona che hai amato, che come te si contorce di sofferenza e annega nell’oblio di una malattia da cui non c’è ritorno. È quello che è accaduto a me, quando ho letto la notizia della sentenza che ha assolto Giuseppina Martin dall’accusa di aver ucciso la madre novantatreenne, affetta da Alzheimer. In questa storia di disperazione e solitudine, mi sono ritrovata, riconosciuta, per una volta anche compresa da un sistema che invece, di norma, lascia soli i malati, e dimentica le famiglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Assolta la figlia che uccise la madre: "Chi cura resta solo, anche io lo vedo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Madre e figlia avvelenate, la ricina è stata sciolta nell'acqua: perché è il metodo più probabile

Notizie e thread social correlati

Uccise la madre malata di Alzheimer, assolta: «Spero che un giorno da lassù possa perdonarmi. Io non riesco a farlo»Una donna accusata di aver ucciso la madre affetta da Alzheimer è stata assolta in tribunale.

Uccise la madre malata col foulard. Assolta per “stress post-traumatico”. “Spero che mia madre possa perdonarmi”Una donna è stata assolta dall’accusa di aver ucciso la madre malata, strangolandola con un foulard.

Temi più discussi: Arezzo: omicidio della madre affetta da Alzheimer, assolta la figlia in corte d'assise; Soffocò la madre malata di Alzheimer. Assolta: stress per l’assistenza. Non riesco a perdonarmi; Uccise la madre malata di Alzheimer, assolta: Spero che un giorno da lassù possa perdonarmi. Io non riesco a farlo; Assolta la figlia che uccise la madre: Chi cura resta solo, anche io lo vedo.

Assolta la figlia che uccise la madre: Chi cura resta solo, anche io lo vedoPensa di ritrovarti davanti a uno specchio deformante, che rifletta il dolore che hai dentro, un dolore silenzioso, che scava nell’intimo, giorno dopo giorno, mentre vedi spegnersi la persona che hai ... quotidiano.net

Arezzo: omicidio della madre affetta da Alzheimer, assolta la figlia in corte d'assise di Lorenzo Dardano x.com

Uccise la madre con l'Alzheimer, assolta per il peso dell'assistenzaLa Corte d'Assise del Tribunale di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin, 67 anni, dall'accusa di aver ucciso la madre novantatreenne Mirella Del Puglia, riconoscendo la sua totale incapacità di intende ... adnkronos.com