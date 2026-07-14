Una donna è stata assolta dall’accusa di aver ucciso la madre malata, strangolandola con un foulard. La decisione si basa sulla valutazione che fosse affetta da “stress post-traumatico” al momento del fatto. La donna ha espresso il desiderio che la madre possa perdonarla. Dopo il verdetto, ha mostrato emozione e si è riunita con il marito.

Arezzo, 14 luglio 2026 – Le lacrime, poi l’abbraccio con il marito. Giuseppina Martin è stata assolta per totale incapacità di intendere e volere al momento del delitto. Niente condanna, quindi, per la 67enne ex dipendente comunale di San Giovanni Valdarno che nel 2025 uccise la madre di 93 anni Mirella Del Puglia, affetta da Alzheimer, soffocandola con un foulard mentre dormiva nell’abitazione di via Fermi. Il processo in Corte d'Assise. Il processo a carico della donna si è concluso ieri in Corte d’Assise al Tribunale di Arezzo. La donna era accusata di omicidio aggravato dal vincolo di parentela - fattispecie che avrebbe potuto comportare... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uccise la madre malata col foulard. Assolta per “stress post-traumatico”. “Spero che mia madre possa perdonarmi”

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Uccise la madre malata con un foulard, assolta per vizio di mente

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