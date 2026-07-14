Una donna accusata di aver ucciso la madre affetta da Alzheimer è stata assolta in tribunale. Durante la lettura della sentenza, ha pianto e ha abbracciato il marito. La donna era imputata di omicidio con l’aggravante del vincolo di parentela, ma la corte ha deciso di non condannarla. Al momento della decisione, ha espresso il desiderio che un giorno possa essere perdonata da lassù, confessando di non riuscire a farlo.

Al momento della sentenza, in Corte d'Assise al tribunale ad Arezzo, ha pianto e abbracciato il marito. Era accusata di omicidio con l'aggravante del vincolo di parentela. Il pm Giorgio Martano aveva chiesto una condanna a 12 anni di reclusione, tenuto conto delle attenuanti generiche e del vizio parziale di mente. Per la Corte ha invece prevalso la tesi della difesa sostenuta da Alessia Ariano. La legale, secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, ha spiegato: «Non c’è mai stata una consapevole volontà omicidiaria. Il nostro consulente ha parlato di una vera e propria dissociazione dalla realtà, un disturbo da stress post-traumatico che si è sviluppato nella mia assistita al momento del fatto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Uccise la madre malata di Alzheimer, assolta: «Spero che un giorno da lassù possa perdonarmi. Io non riesco a farlo»

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Uccise la madre malata soffocandola con un foulard: assolta per incapacità di intendere e volere

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