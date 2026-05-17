Targa obbligatoria per i monopattini elettrici | multe fino a 400 euro

Da oggi è obbligatorio applicare una targa sui monopattini elettrici. Chi utilizza questo tipo di veicolo senza la targhetta può incorrere in sanzioni che vanno da 100 a 400 euro. La norma riguarda tutti i monopattini in circolazione e si applica sia ai proprietari che ai noleggiatori. La legge mira a migliorare il controllo e la sicurezza sulle strade, e prevede controlli da parte delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui