Targa obbligatoria per i monopattini elettrici | multe fino a 400 euro
Da oggi è obbligatorio applicare una targa sui monopattini elettrici. Chi utilizza questo tipo di veicolo senza la targhetta può incorrere in sanzioni che vanno da 100 a 400 euro. La norma riguarda tutti i monopattini in circolazione e si applica sia ai proprietari che ai noleggiatori. La legge mira a migliorare il controllo e la sicurezza sulle strade, e prevede controlli da parte delle autorità competenti.
Oggi entra in vigore l'obbligo di avere una targa sui monopattini elettrici. Chi non ce l'ha rischia una multa che può andare dai 100 ai 400 euro. Per quanto riguarda l'obbligo dell'assicurazione una circolare del ministero lo ha rinviato di due mesi, per ragioni tecniche. Dovrebbe quindi entrare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Targa obbligatoria per monopattini entro il 16 maggio: rischio multe fino a 400 euro
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Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Targa obbligatoria, casco già previsto e assicurazione da luglio: cambiano le regole per i monopattini elettrici in Italia. #Italia #Monopattini #SicurezzaStradale - Facebook facebook
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