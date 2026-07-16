Per il mese di luglio, i pagamenti dell’Assegno Unico e Universale saranno differenziati. Le famiglie che ricevono l’assegno in modo regolare riceveranno l’accredito nelle date abituali senza dover intraprendere azioni. Tuttavia, ci sono pagamenti arretrati e alcune persone potrebbero ricevere fino a 1.500 euro in più. Il calendario specifico dei pagamenti varia a seconda della categoria di beneficiari e delle eventuali pratiche in corso.

Luglio non è un mese come gli altri per le famiglie che ricevono l’Assegno Unico e Universale. Il calendario dei pagamenti non sarà uguale per tutt i. Ai beneficiari «ordinari» l’accredito arriva nelle date consuete, senza dover fare nulla. A chi ha aggiornato l’ISEE o presentato una nuova domanda, invece, il pagamento arriva più tardi, ma con gli arretrati maturati da marzo. E chi invece non ha aggiornato l’ISEE entro il 30 giugno ha perso per sempre il diritto a quegli arretrati, rinunciando così fino a 1.500 euro. Le date del pagamento dell’Assegno Unico a luglio. A luglio la data del pagamento dell’Assegno Unico dipende dalla situazione di ogni famiglia. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Assegno Unico: il calendario dei pagamenti INPS di luglio, arretrati e chi perde fino a 1.500 euro

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CALENDARIO PAGAMENTI INPS LUGLIO 2026: Date e anticipi per ADI, Assegno Unico e NASpI

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