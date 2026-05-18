Assegno unico maggio 2026 quando arriva e a chi spettano gli arretrati | le date dei pagamenti Inps

L'Inps ha comunicato le date di pagamento dell'Assegno unico e universale per il mese di maggio 2026. La somma viene erogata mensilmente a nuclei familiari con figli minori o portatori di disabilità. Sono previsti anche pagamenti di arretrati, per coloro che hanno diritto a somme non ancora ricevute. Le date di pagamento vengono pubblicate dall'ente previdenziale, che si occupa di gestire le pratiche e le erogazioni legate all'assegno.

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