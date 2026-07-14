Il pagamento dell’assegno unico previsto per il 20 e 21 luglio non includerà più gli arretrati accumulati fino a giugno. Chi non ha presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica entro il 30 giugno non potrà ricevere indietro somme precedentemente maturate, che in alcuni casi superavano i mille euro. La modifica riguarda le famiglie che non hanno aggiornato la documentazione richiesta entro la scadenza stabilita.

Con i pagamenti dell'Assegno unico previsti per il 20 e 21 luglio arriva una novità importante per molte famiglie. Chi non ha presentato la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) entro il 30 giugno non potrà più recuperare gli arretrati maturati nei mesi precedenti. Addio al recupero degli arretrati Dal mese di luglio scatta infatti la decadenza dal diritto agli arretrati per i beneficiari che non hanno aggiornato l'Isee nei termini previsti. Da marzo queste famiglie hanno continuato a ricevere l'importo minimo dell'assegno unico, anziché quello calcolato sulla reale situazione economica. Per ottenere l'importo corretto era necessario presentare una nuova Dsu con l'Isee aggiornato entro il 30 giugno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Assegno unico luglio 2026, stop pagamenti arretrati: ecco chi perde anche oltre 1.000 euro

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