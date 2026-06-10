Maturità 2026 presidenti e commissari | griglie criteri e non solo Le info utili QUESTION TIME con Pistorino Flc Cgil LIVE Giovedì 11 giugno alle 17 | 00

Il prossimo 11 giugno alle 17:00 si terrà un question time con un rappresentante sindacale, dedicato alla maturità 2026. Sono circa 14mila le figure coinvolte, tra presidenti e commissari, che si preparano alle prove. Oltre 527mila studenti sono attesi all'esame, con dettagli sulle griglie di valutazione e i criteri di assegnazione dei punti. Le informazioni riguardano anche le modalità di assegnazione delle materie e le procedure di esame.

Manca davvero poco per l’esame di maturità 2026. Coinvolti oltre 527mila studenti, quasi 14mila tra presidenti e commissari. Si parte il 18 giugno con il primo scritto (italiano), il 19 giugno la seconda prova, poi il colloquio. Per fare il punto della situazione, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). In collegamento Graziamaria Pistorino, rappresentante sindacale di ANIEF. Conduce Andrea Carlino. Appuntamento fissato per giovedì 11 giugno alle 17:00. Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: riconoscere, prevenire e intervenire. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026, presidenti e commissari: griglie, criteri e non solo. Le info utili

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