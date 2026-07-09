Assegnazioni provvisorie deroghe e vincoli | firmato contratto Tutto sulla domanda SPECIALE con Craparo Gilda

Al termine di una riunione presso il Ministero, è stato firmato il contratto sulle assegnazioni provvisorie, deroghe e vincoli. La redazione di Orizzonte Scuola ha preparato uno speciale con tutti i dettagli sull’accordo e le modalità di presentazione della domanda. L’evento si è svolto a Viale Trastevere, con approfondimenti anche sulla domanda e le procedure da seguire.

Al termine della riunione, che si è tenuta nella sede del Ministero, a Viale Trastevere, la redazione di Orizzonte Scuola organizza uno spazio informativo con tutti i dettagli relativi all’accordo e all’inoltro dell’istanza. In collegamento Simone Craparo, rappresentante della segreteria nazionale della Gilda. Conduce Andrea Carlino. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Invia il tuo quesito a email protected Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie, deroghe e vincoli: firmato contratto. Tutto sulla domanda

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