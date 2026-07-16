Durante la notte, un gruppo di ladri ha preso di mira il punto vendita Coop di Case Nuove, una frazione alle porte di Empoli. Hanno smurato la cassaforte e si sono allontanati con il bottino. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali feriti o sequestri. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto e cercano di rintracciare i responsabili. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alle modalità dell’azione o al valore del denaro sottratto.

di Irene Puccioni EMPOLI Raid notturno al punto vendita Coop di Case Nuove, frazione alle porte di Empoli. I ladri sono riusciti a smurare e a portare via la cassaforte per poi fuggire facendo perdere, al momento, le loro tracce. Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi – dovrebbero essere stati in due – sono entrati in azione intorno alle 3 del mattino di mercoledì. Con una specie di piede di porco hanno forzato la porta principale del minimarket per poi introdursi all’interno alla ricerca di contante. Quello che cercavano, la cassetta di sicurezza, si trovava ancorata ad una parete. Sempre utilizzando gli ’strumenti del mestiere’, sono riusciti a smurarla e poi a trascinarla fuori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assalto notturno alla Coop . Smurata la cassaforte. Ladri in fuga con il bottino

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