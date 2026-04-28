Assalto notturno alla gioielleria Grammatica vetrina distrutta e ladri in fuga col bottino

Nella notte, intorno alle 4, una gioielleria situata tra via Magenta e via Orabona è stata presa d’assalto da alcuni ladri. Durante l’episodio, la vetrina del negozio è stata distrutta e il negoziante ha subito danni materiali. I malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino non ancora quantificato. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato, ma al momento non ci sono dettagli sulla fuga o sui responsabili.

Ancora un furto nella notte, ancora paura tra i commercianti. La città di Aversa torna a fare i conti con un nuovo episodio di criminalità: nel mirino dei ladri è finita la gioielleria “Grammatica”, situata tra via Magenta e via Orabona, presa d’assalto intorno alle 4 del mattino.Il colpo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Irruzione dei ladri nella gioielleria in centro: fuga col bottino Leggi anche: "Riapriamo in barba ai ladri". Dopo l’assalto alla gioielleria. Grotti sfoggia la nuova vetrina Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottino; Assalto fallito al bancomat della Bcc ad Atripalda: nessuna esplosione, indagini in corso; Nuovo assalto a uno sportello Atm | due auto l’esplosione con la marmotta e poi la fuga. Assalto notturno alla gioielleria: i ladri bucano la serranda ma il furto sfuma. Caccia alla bandaARZERGRANDE (PADOVA) - Tentativo di furto la notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre all'oreficeria Sartori di Arzergrande. I ladri hanno tentato di assaltare la gioielleria di via Roma, nel ... ilgazzettino.it Tre banditi seminano il terrore all’interno del centro Bennet di Tavernola: assalto con la pistola alla gioielleriaChoc e tensione: nessun ferito, ma panico tra commesse e presenti al momento della rapina. In frantumi molte vetrine. Indagini della squadra mobile della Questura. ciaocomo.it San Donato, assalto notturno alla logistica: va a segno colpo milionario in una azienda di pelletteria Per coprirsi la fuga i malviventi hanno lasciato furgoni di traverso sulle carreggiate e buttato chiodi sull’asfalto. Le indagini dei carabinieri sono in pieno svo facebook