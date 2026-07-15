Nella notte, un supermercato della catena Coop nella frazione di Case Nuove è stato assaltato. I ladri hanno forzato la portafinestra di ingresso e, una volta dentro, hanno smurato la cassaforte. Dopo aver preso gli incassi, sono fuggiti a bordo di un'auto. Non sono stati segnalati feriti. Le forze dell'ordine stanno indagando sul colpo.

Empoli, 15 luglio 2026 – Colpo nella notte nel punto vendita Coop della piccola frazione di Case Nuove, nel comune di Empoli. Ignoti hanno forzato la porta d'ingresso del supermercato e una volta all'interno hanno smurato la cassaforte per poi fuggire via con un'auto. Il bottino sarebbe di circa 2000 euro, mentre sono ancora da quantificare i danni provocati. Sul furto indagano i carabinieri di Empoli. GERMOGLI PH: 15 LUGLIO 2026 EMPOLI CASENUOVE FURTO ALLA COOP PORTATA VIA LA CASSAFORTE © FOTOCRONACHE GERMOGLI Auto nel mirino. Quello alla Coop non è l’unico furto avvenuto negli ultimi giorni. Nella notte fra il 13 e il 14 luglio gli abitanti del quartiere Carraia sono stati svegliati da rumori sospetti provenienti dalla strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assalto nella notte alla Coop, ladri smurano la cassaforte e fuggono con gli incassi

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