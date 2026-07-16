Assalto esplosivo al bancomat delle Poste ma la cassaforte è vuota | ladri in fuga senza bottino

Da tarantinitime.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, una banda ha tentato di svaligiare il bancomat di un ufficio postale usando un ordigno, ma la cassaforte risultava vuota. Dopo l’esplosione, i ladri sono fuggiti senza aver ottenuto nulla. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi. Nessun ferito è stato segnalato. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

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Tarantini Time Quotidiano È terminato con un nulla di fatto il tentativo di assalto al bancomat dell’ufficio postale di via Lama, preso di mira nella notte da una banda che ha fatto ricorso a un ordigno per cercare di aprire lo sportello automatico. L’azione è stata messa a segno intorno alle 3.30. I responsabili, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbero arrivati sul posto in motocicletta e, dopo aver provocato l’esplosione, si sarebbero dati alla fuga senza riuscire a impossessarsi di alcuna somma di denaro. A mandare all’aria il piano è stata una misura di sicurezza già adottata sull’impianto: durante le ore notturne il bancomat viene lasciato privo di contanti, circostanza indicata anche da un avviso affisso sullo sportello. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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