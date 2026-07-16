Nella notte, una banda ha tentato di svaligiare il bancomat di un ufficio postale usando un ordigno, ma la cassaforte risultava vuota. Dopo l’esplosione, i ladri sono fuggiti senza aver ottenuto nulla. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi. Nessun ferito è stato segnalato. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Tarantini Time Quotidiano È terminato con un nulla di fatto il tentativo di assalto al bancomat dell’ufficio postale di via Lama, preso di mira nella notte da una banda che ha fatto ricorso a un ordigno per cercare di aprire lo sportello automatico. L’azione è stata messa a segno intorno alle 3.30. I responsabili, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbero arrivati sul posto in motocicletta e, dopo aver provocato l’esplosione, si sarebbero dati alla fuga senza riuscire a impossessarsi di alcuna somma di denaro. A mandare all’aria il piano è stata una misura di sicurezza già adottata sull’impianto: durante le ore notturne il bancomat viene lasciato privo di contanti, circostanza indicata anche da un avviso affisso sullo sportello. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Assalto esplosivo al bancomat delle Poste, ma la cassaforte è vuota: ladri in fuga senza bottino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Assalti ai Bancomat con la Tecnica della Marmotta Le Immagini Shock dei Carabinieri

Notizie e thread social correlati

Bressana Bottarone, assalto esplosivo al bancomat: ladri in fuga con i contantiNella notte tra sabato e domenica, alle 2, una banda nota come la 'marmotta' ha tentato di rubare dai bancomat di un centro abitato in provincia di...

Assalto esplosivo al bancomat e spaccata con auto-ariete, ma il bottino è ‘segnato’Nella notte tra il 29 e il 30 maggio, intorno alle 3, alcuni ladri hanno preso di mira la filiale di Crédit Agricole situata in via Cesenatico a...

Temi più discussi: Fanno esplodere il bancomat a Castenaso, poi fuggono con il bottino: portati via 15mila euro; Spoleto, San Giacomo: assalto ‘esplosivo’ al bancomat nella notte; Castenaso: furto con esplosione al bancomat; Raid ai bancomat con l’esplosivo. Arrestato un 30enne con l’arsenale.

Assalto con esplosivo al bancomat di Pescorocchiano: arrestato un 49enne, caccia ai complici x.com

Assalto al bancomat a Villanova di Ostuni: esplode lo sportello della BCC nella notteOSTUNI - Nuovo assalto a un bancomat in Puglia. Nella notte i malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, situato nella frazione marina di Vill ... giornaledipuglia.com

ASSALTO CON ESPLOSIVO AL BANCOMAT DI CORFINIO: CONDANNATO A 3 ANNI IL SECONDO COMPLICEIl giudice del Tribunale di Sulmona, Concetta Buccini, ha condannato a tre anni di reclusione, 300 euro di multa e ... reteabruzzo.com