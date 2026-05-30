Nella notte tra il 29 e il 30 maggio, intorno alle 3, alcuni ladri hanno preso di mira la filiale di Crédit Agricole situata in via Cesenatico a Macerone. Hanno usato un’auto-ariete per sfondare la porta e hanno piazzato un ordigno esplosivo vicino al bancomat, provocando danni alla struttura. Il tentativo di furto non ha avuto successo, poiché il bottino è stato compromesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia.

Cesena, 30 maggio 2026. La filiale di Crédit Agricole di Macerone che si affaccia sulla via Cesenatico è stata assaltata dai ladri intorno alle 3 di questa notte. Nel mirino è finito lo sportello bancomat, che già altre volte in passato era stato oggetto di colpi: dai primi riscontri pare che la modalità scelta sia stata quella ormai nota legata all’introduzione di gas all’interno del bancomat, tecnica che porta così all’esplosione della cassaforte. Evidentemente però le cose non sono andate come si aspettavano gli ignoti visitatori, che per mettere le mani sui contanti si sono visti costretti a rilanciare la loro azione, infrangendo una delle vetrate della filiale dell’istituto di credito e raggiungendo così il bottino passando dall’interno della banca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assalto esplosivo al bancomat e spaccata con auto-ariete, ma il bottino è ‘segnato’

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