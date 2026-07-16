Alle 5 del mattino, un fornaio che passava davanti a una villetta ha incrociato i rapinatori che entravano dal garage. Ricorda di averli visti tutte le mattine, scambiandoli per muratori, perché le finestre di casa erano chiuse. Sul luogo, via Michelangelo Merisi, si percepisce ancora l’odore della polvere da sparo. La strada si snoda tra villette e case residenziali, testimoniando l’ora e il contesto in cui si è consumato l’assalto.

In via Michelangelo Merisi a Orzinuovi sembra di sentire ancora l’odore della polvere da sparo, sulla strada in cui si alternano villette e palazzine residenziali. È in quella al civico 39 che alle prime luci dell’alba i carabinieri hanno stanato i sei uomini dietro a svariate rapine a mano armata, tra cui quella all’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano Lombardo. I rapinatori avevano scelto un appartamento al secondo piano con garage come covo in cui tornare dopo aver portato via bottini da decine di migliaia di euro a malcapitati nelle province di Bergamo, Brescia e Cremona. Il blitz è avvenuto intorno alle sei e molti nella via ne sono stati testimoni, tra chi era già pronto per uscire e chi invece è stato svegliato dal trambusto. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Assalto di Alzano, il fornaio che incrociava i rapinatori all'alba: «Li vedevo tutte le mattine, pensavo fossero muratori. Entravano sempre dal garage, le finestre di casa tenute chiuse»

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