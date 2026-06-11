Incendio alla Delca Energy tutte le finestre chiuse Reportage a Lugnano tra mascherine e fumo | Mi ricorda il Covid

Un incendio è scoppiato presso lo stabilimento Delca Energy, portando all’evacuazione e alla chiusura delle finestre. Sul posto, le strade sono state lasciate semivuote e molte persone si sono limitate a uscire solo per brevi spostamenti, come la spesa. Durante il reportage, alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito odori e visto fumo, paragonandoli alle sensazioni vissute durante il periodo del Covid. La zona rimane sotto osservazione e le autorità stanno monitorando la situazione.

Pisa, 11 giugno 2026 – Le tapparelle abbassate fino in fondo, le strade semivuote e i passi accelerati di chi esce soltanto per fare la spesa al piccolo alimentari di Lugnano, frazione di Vicopisano a poche centinaia di metri dalla Delca Energy. Il paese, da 48 ore, vive all’ombra dell’incendio che ha colpito l’impianto di stoccaggio e trasformazione dei rifiuti, dove erano presenti oltre 2mila tonnellate di materiale plastico da riciclo. Tra mascherine e finestre sigillate il paese sembra essersi fermato. Una scena che per molti ha riportato alla memoria i giorni del Covid, con una differenza: al posto del silenzio di allora ci sono la nube bianca e l’odore acre della plastica bruciata. https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Maxi incendio nel pisano. Brucia plastica, chiudete le finestre

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