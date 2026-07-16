Asmiu | Mannini si ricorda oggi dei lavoratori

Oggi il segretario provinciale della Fit Cisl, Luca Mannini, si è ricordato dei lavoratori di Asmiu, mentre i delegati di Fp Cgil e Fiadel chiedevano dove fosse stato quando si parlava delle problematiche legate all’azienda. Negli ultimi tempi, la Fit Cisl ha più volte denunciato problemi legati alla gestione del personale, senza però ricevere risposte concrete.

"Dov’era Mannini quando parlavamo della problematiche dei lavoratori di Asmiu?" Questo il senso dell’intervento dei delegati Fp Cgil e Fiadel. "In queste ultime settimane la Fit Cisl tramite il suo segretario provinciale Luca Mannini (nella foto), più volte ha denunciato problemi dell’Asmiu riguardo in primis la gestione del personale. Con le uscite Mannini probabilmente vorrebbe rivendicare la primigenia delle problematiche ma la realtà è ben diversa". "Concordiamo quindi in pieno su molte considerazioni del segretario Fit perché sono le stesse che nel 2024 ci hanno portato ad uno stato di agitazione all’interno dell’Asmiu, problematiche non condivise dal segretario Fit Cisl tanto da non aderire allo stato di agitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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