Festa dei Lavoratori Mercato Saraceno ricorda le 19 vittime del Ponte dello Zingone

In occasione della Festa dei Lavoratori, la comunità di Mercato Saraceno si è radunata per ricordare le 19 vittime del crollo del ponte dello Zingone, avvenuto 78 anni fa. La commemorazione si è svolta ieri, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. La tragedia rappresenta uno degli episodi più tragici legati alla sicurezza sul lavoro nel dopoguerra italiano.

In occasione della Festa dei Lavoratori, la comunità di Mercato Saraceno si è riunita ieri per commemorare il 78° anniversario della tragedia del ponte dello Zingone, uno degli eventi più drammatici della storia del lavoro nel dopoguerra italiano. Il 30 aprile 1948, nel tardo pomeriggio, durante.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Tragedia del Ponte Zingone: il ricordo dei 19 operai caduti nel 1948? Cosa sapere Monte Castello di Mercato Saraceno commemora i 19 operai morti nel crollo del Ponte Zingone. Festa dei lavoratori, Inail onora le vittime del lavoroFesta dei lavoratori, all’Inail la cerimonia in memoria delle vittime del lavoro La Festa dei lavoratori si apre quest’anno con un gesto di silenzio... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Le piazze del Primo Maggio; Primo Maggio tra festa e protesta: Inaccettabile che solo il 28% delle donne abbia un posto fisso; Ponte Zingone, 78 anni dopo; 'Passi e parole di vino', i promotori brindano per un'edizione di successo: Oltre 1500 partecipanti. Mercato Saraceno celebra il territorio: torna Passi e Parole di VinoCon l’arrivo della primavera, la Valle del Savio si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti del turismo lento e dell’enogastronomia. Passi e Parole di Vino, l’evento di p ... forli24ore.it Azienda Agricola Clorofilla | Mercato Saraceno - facebook.com facebook