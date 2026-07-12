La Fit Cisl ha denunciato che Asmiu non fornisce dati sulla gestione dei rifiuti e sfrutta i lavoratori. La denuncia si aggiunge alle numerose segnalazioni di cittadini riguardo ai cassonetti pieni, all’abbandono dei rifiuti e alla cattiva organizzazione del servizio di raccolta porta a porta. La situazione, secondo il sindacato, presenta “casi gravi e preoccupanti” che richiedono interventi immediati.

Ancora Asmiu al centro del mirino. Oltre alle tante lamentele dei cittadini in merito alla raccolta porta a porta, ai cassonetti pieni e all’abbandono dei rifiuti, la Fit Cisl denuncia nuovi casi che definisce "gravi e preoccupanti". "Abbiamo inviato ad Asmiu – afferma il segretario Luca Mannini – una richiesta di Accesso civico generalizzato. E’ un diritto sancito per chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dalle società in controllo pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Una richiesta formale, inviata via Pec, alla quale l’azienda non ha fornito nulla di quanto richiesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Asmiu, così non va". Attacco della Fit Cisl: "Non fornisce dati e spreme i lavoratori"

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