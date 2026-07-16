Ascolti TV | Mercoledì 15 Luglio 2026

Da davidemaggio.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 15 luglio 2026, su Rai1, la semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina è stata seguita da circa 3 milioni di spettatori, con una share del 18%.

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Nella serata di ieri, mercoledì 15 luglio 2026, su Rai1 la semifinale dei Mondiali 2026 – Inghilterra-Argentina interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Ricomincio da me conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Un oggi alla volta intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Billy Elliot  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Un Giorno in Pretura  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 L’amore è eterno finché dura totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Un giorno come tanti raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Mia moglie per finta ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Brave ragazze raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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