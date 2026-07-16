Ascolti TV | Mercoledì 15 Luglio 2026
Mercoledì 15 luglio 2026, su Rai1, la semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina è stata seguita da circa 3 milioni di spettatori, con una share del 18%.
Nella serata di ieri, mercoledì 15 luglio 2026, su Rai1 la semifinale dei Mondiali 2026 – Inghilterra-Argentina interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Ricomincio da me conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Un oggi alla volta intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Billy Elliot incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna.000 spettatori (%). Su Rete4 L’amore è eterno finché dura totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Un giorno come tanti raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Mia moglie per finta ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Brave ragazze raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Letture e Vangelo del giorno - Mercoledì 1 Aprile 2026 Audio letture della Parola Vangelo di oggi
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ascolti TV Mercoledì 15 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv mercoledì 15 luglio: Mondiali 2026, Ricomincio da me, Un giorno in preturaMercoledì 15 luglio 2026, la partita dei Mondiali di calcio trasmessa su Rai 1 ha registrato i maggiori ascolti televisivi della serata.
Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Luglio, in prima serata; Temptation Island 2026 cambia programmazione: Mediaset sposta le puntate per evitare i Mondiali; Ascolti tv, la semifinale dei Mondiali 2026 stravince in prime time con 8.559.000 telespettatori; Mediaset fa slittare Freedom, Giacobbo rimpiazzato da Giuseppe Brindisi (con Garlasco): come cambia la programmazione.
Ascolti tv mercoledì 15 luglio: Mondiali 2026, Ricomincio da me, Un giorno in preturaAscolti tv 15 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
**Quanto è difficile dire di no?** **Diretta con Silvia Baldi** **Mercoledì 15 luglio 2026** **Ore 20:30** In diretta su **UAM.TV** e sui nostri canali social FB THOMAS TORELLI E UAMTV, YT Quante volte hai detto **sì** quando, dentro di te, avres facebook
se si può trattare una soap come beautiful in questo modo... passare da 15/17 minuti di inedito a 9 e poi gli ascolti colano a picco, chissà come mai! #ascoltitv @QuiMediaset_it x.com
Ascolti tv del 15 luglio, la semifinale dei Mondiali Inghilterra-Argentina non dà scampoSeconda semifinale dei Mondiali 2026 su Rai 1: Inghilterra-Argentina mettono tutti nell’ombra. Anche Gerry Scotti e J.Lo: tutti i dati di ascolto. dilei.it