Alle 21.30, il programma più seguito della prima serata ha raggiunto il 18,5% di share, con circa 3 milioni di spettatori. A seguire, un film ha ottenuto il 14% di share, pari a circa 2,2 milioni di persone. La trasmissione di inchiesta ha registrato il 12,8%, con circa 2 milioni di telespettatori. I dati sono ufficiali e pubblicati questa mattina.

Ascolti TV 15 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di mercoledì 15 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. Ultimo aggiornamento: 16072026, 00:18 In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri mercoledì 15 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV Mercoledì 15 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temptation Island 2026, l'Annuncio di Filippo Bisciglia dopo il Record Shock: Siamo nella Storia

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV Mercoledì 1 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serataMercoledì 1 luglio 2026, i dati Auditel indicano il programma più visto in prima serata.

Ascolti TV Mercoledì 8 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serataMercoledì 8 luglio 2026, i dati Auditel della prima serata mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori per i principali programmi...

Argomenti più discussi: Ascolti tv di ieri 8 luglio: Temptation Island imbattibile (32.3%), poco seguito per Lino d'Italia (10.7%); Ascolti Tv: Temptation Island fa numeri da Mundial, male Lino d’Italia; Ascolti TV 8 luglio, Temptation Island 2026: quanto ha totalizzato la terza puntata; Ascolti TV | Mercoledì 8 Luglio 2026. Fenomeno Temptation (32.3%), briciole per l'itALIENO Banfi (10.7%).

I tre programmi più visti in valore assoluto di mercoledì 8 luglio 2026. #AscoltiTv x.com

Ascolti tv ieri 14 luglio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 14 luglio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 14 luglio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it