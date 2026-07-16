Ascolti tv mercoledì 15 luglio | Mondiali 2026 Ricomincio da me Un giorno in pretura

Mercoledì 15 luglio 2026, la partita dei Mondiali di calcio trasmessa su Rai 1 ha registrato i maggiori ascolti televisivi della serata. La trasmissione ha ottenuto un alto share, risultando il programma più seguito tra quelli trasmessi in prima serata. Gli altri programmi della serata, inclusi Ricomincio da me e Un giorno in pretura, hanno registrato ascolti inferiori rispetto alla partita. I dati di ascolto sono stati rilevati dall'agenzia di rilevazione.

Ascolti tv mercoledì 15 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 15 luglio 2026? Su Rai 1 è andata in onda la partita dei Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Ricomincio da me. Su Italia 1 Billy Elliot. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 15 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 15 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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