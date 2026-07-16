Mercoledì 15 luglio 2026, la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina ha registrato un ascolto di oltre 9,4 milioni di spettatori su Rai1, pari al 52,3%. La partita ha coinvolto il pubblico in modo record, risultando uno degli eventi più seguiti della stagione televisiva.

Nella serata di ieri, mercoledì 15 luglio 2026, su Rai1 la semifinale dei Mondiali 2026 – Inghilterra-Argentina interessa 9.447.000 spettatori pari al 52.3% di share dalle 21 alle 23:02 (primo tempo a 8.855.000 e il 47.3%, secondo tempo a 9.945.000 e il 56.8%). Su Canale5 Ricomincio da me conquista 1.383.000 spettatori con uno share del 9.5%. Su Rai2 Un oggi alla volta intrattiene 345.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 Billy Elliot incolla davanti al video 553.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 677.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 L’amore è eterno finché dura totalizza 395.000 spettatori (2.5%). Su La7 Un giorno come tanti raggiunge 375. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 15 Luglio 2026. Inghilterra-Argentina da record: 52.3% con oltre 9,4 milioni

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