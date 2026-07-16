ASCOLTI TV 15 LUGLIO 2026 | VAMOS RAI1! INGHILTERRA-ARGENTINA 52,3% RICOMICIO DA ME 9,5% INSEGNO 22,7%+25,4% VS GIUSTI 17,8%

Notizia in breve

Il 15 luglio 2026, la partita Inghilterra-Argentina ha raggiunto il 52,3% di share sui canali televisivi. La trasmissione Ricomicio da Me ha ottenuto il 9,5%. Su Rai1, Insegno ha totalizzato il 22,7% con un incremento del 25,4%, mentre Giusti ha avuto il 17,8%. Tra gli altri programmi in onda, UnoMattina News, Tg1, e Vita in Diretta Start non hanno specificato gli ascolti.