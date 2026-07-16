ASCOLTI TV 15 LUGLIO 2026 | VAMOS RAI1! INGHILTERRA-ARGENTINA 52,3% RICOMICIO DA ME 9,5% INSEGNO 22,7%+25,4% VS GIUSTI 17,8%
Il 15 luglio 2026, la partita Inghilterra-Argentina ha raggiunto il 52,3% di share sui canali televisivi. La trasmissione Ricomicio da Me ha ottenuto il 9,5%. Su Rai1, Insegno ha totalizzato il 22,7% con un incremento del 25,4%, mentre Giusti ha avuto il 17,8%. Tra gli altri programmi in onda, UnoMattina News, Tg1, e Vita in Diretta Start non hanno specificato gli ascolti.
ASCOLTI TV 15 LUGLIO 2026 • MERCOLEDI •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Italia AR – x Camper Osteria Italia – x + x Tg1 + Economia – x + x Capri – x Tg1 – x Vita in Diretta Start – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – 2268 22.70 Reazione a Catena – 3203 25.40 Tg1 – x Rai Sport – 6215 Inghilterra-Argentina – 9447 52.30 (8885 47.30 + 9945 56.80) Inghilterra-Argentina – x Notti Mondiali – 2920 Reazione a Catena – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – 1908 Be My Sunshine – x Far Away – x Tutto per La Mia Famiglia – x The Wall – 1461 16. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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