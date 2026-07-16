ASCOLTI TV 15 LUGLIO 2026 | VAMOS RAI1! INGHILTERRA-ARGENTINA 52,3% RICOMICIO DA ME INSEGNO VS GIUSTI

Notizia in breve

Il 15 luglio 2026, la partita tra Inghilterra e Argentina ha registrato il 52,3% di share in prima serata su Rai1. In parallelo, sono andate in onda altre trasmissioni, tra cui il programma Ricomicio da Me, una puntata di Insegno contro Giusti e vari telegiornali e programmi mattutini. I dati degli ascolti indicano una forte presenza del calcio, mentre le altre trasmissioni hanno avuto ascolti più contenuti.