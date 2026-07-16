ASCOLTI TV 15 LUGLIO 2026 | VAMOS RAI1! INGHILTERRA-ARGENTINA 52,3% RICOMICIO DA ME INSEGNO VS GIUSTI
Il 15 luglio 2026, la partita tra Inghilterra e Argentina ha registrato il 52,3% di share in prima serata su Rai1. In parallelo, sono andate in onda altre trasmissioni, tra cui il programma Ricomicio da Me, una puntata di Insegno contro Giusti e vari telegiornali e programmi mattutini. I dati degli ascolti indicano una forte presenza del calcio, mentre le altre trasmissioni hanno avuto ascolti più contenuti.
ASCOLTI TV 15 LUGLIO 2026 • MERCOLEDI •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Italia AR – x Camper Osteria Italia – x + x Tg1 + Economia – x + x Capri – x Tg1 – x Vita in Diretta Start – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Rai Sport – x Inghilterra-Argentina – 9447 52.30 Inghilterra-Argentina – x Notti Mondiali – x Reazione a Catena – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Be My Sunshine – x Far Away – x Tutto per La Mia... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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