Il 15 luglio, la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina ha registrato oltre il 50% di share, dominando gli ascolti televisivi. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1 a favore dell’Argentina. Invece, il film con Jennifer Lopez ha ottenuto risultati inferiori, risultando meno seguito rispetto alla partita. La finale tra Argentina e Spagna è attesa per i prossimi giorni.

I dati degli ascolti tv del 15 luglio assegnano la vittoria alla partita dei Mondiali, flop per il film di Jennifer Lopez Gliascolti tvdel 15 luglio assegnano la vittoria alla semifinale dei Mondiali dove si sono sfidateInghilterra e Argentina, finita 1-2, in attesa della finale tra quest’ultima e la Spagna. Tonfo per il filmRicomincio da me. In accessLa Ruota della Fortuna ha raccolto 3.724.000 spettatori pari al 20% di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, l’Argentina vola anche in tv: più del 50% di share

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Haluk Levent kaçarken mi yakaland Manifest Kzlaryla ilgili çarpc iddia.

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv, Infante con ‘Ore 14 Sera’ vola al 10,2% di shareIl programma ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 ha raggiunto il 10,2% di share giovedì 28 maggio.

Ascolti tv 8 luglio: Temptation Island vola al 32,3% di share con una decisione vincenteIl programma più visto dell’8 luglio è stato Temptation Island, con oltre 4 milioni di spettatori e uno share del 32,3%.

Temi più discussi: Mondiali in tv: gli ascolti, modesti, di Dazn; Inghilterra-Argentina è anche Adani contro Pardo: due modi opposti di raccontare e vivere la partita; RAI * ASCOLTI TV - 2 - INTERA GIORNATA: RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 9 MILIONI 17 MILA SPETTATORI (49,4%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 7 MILIONI 500 MILA SPETTATORI (31,7%); Argentina, fa tutto Messi contro Egitto: sbaglia rigore e firma il pari.

Il calcio in prima serata, su #Rai1, è come l’ #Argentina di Leo #Messi: non muore mai, ed è perennemente destinato al successo #ascoltitv x.com

Ascolti tv 15 luglio, Inghilterra-Argentina travolge tutto: oltre 9 milioni su Rai 1La semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina domina gli ascolti tv del 15 luglio con 9,447 milioni di spettatori e il 52,3% di share. Ecco tutti i dati Auditel. movieplayer.it

Ascolti tv di ieri 15 luglio: Inghilterra-Argentina ai Mondiali stravince (52.3%), resiste Ricomincio da me (9.5%)Gli ascolti tv di mercoledì 15 luglio. La semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina conquista il pubblico di Rai1 ... fanpage.it