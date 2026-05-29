Ascolti tv Infante con ‘Ore 14 Sera’ vola al 10,2% di share
Il programma ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 ha raggiunto il 10,2% di share giovedì 28 maggio. La trasmissione, condotta da Milo Infante, si concentra su casi di cronaca attuali, con testimonianze e inchieste. La puntata ha registrato un aumento di ascolti rispetto alle precedenti.
Boom di ascolti nella serata di giovedì 28 maggio, per ‘ Ore 14 Sera ‘, il programma su Rai2 in cui Milo Infante approfondisce casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste. La trasmissione su Rai2 sale al 10,2% di share con 1 milione e 224mila spettatori. Al centro della puntata di giovedì gli ultimi sviluppi del Delitto di Garlasco, con nuove intercettazioni e nuovi scenari aperti dalle indagini. Tra gli ospiti della puntata la direttrice de LaPresse Alessia Lautone, la conduttrice Monica Leofreddi, Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, l’avvocato penalista Saverio Macrì, la psichiatra Sarah Viola.... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Milo Infante non si ferma più: #Ore14Sera cresce ancora e raggiunge il 10,2% di share su Rai 2, con 1.224.000 spettatori, nonostante il maltempo che ha causato un blackout, costringendo la trasmissione ad andare in onda senza luci e servizi. #AscoltiTv #Or x.com
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