Ascolti tv Infante con ‘Ore 14 Sera’ vola al 10,2% di share

Notizia in breve

Il programma ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 ha raggiunto il 10,2% di share giovedì 28 maggio. La trasmissione, condotta da Milo Infante, si concentra su casi di cronaca attuali, con testimonianze e inchieste. La puntata ha registrato un aumento di ascolti rispetto alle precedenti.