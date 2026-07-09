Il programma più visto dell’8 luglio è stato Temptation Island, con oltre 4 milioni di spettatori e uno share del 32,3%. La trasmissione ha mantenuto il primo posto tra gli ascolti della serata. La sua affluenza è stata favorita anche dalla collocazione nel palinsesto, che ha contribuito a un’alta audience.

Temptation Island si conferma il programma più visto della serata dell'8 luglio con oltre 4 milioni di spettatori. Il successo di Canale 5 nasce anche da una precisa strategia di palinsesto. La serata televisiva di mercoledì 8 luglio 2026 ha visto ancora una volta il dominio di Temptation Island. Il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha conquistato il pubblico di Canale 5 con numeri da record, superando ampiamente la concorrenza e lasciando distante il docufilm dedicato a Lino Banfi trasmesso da Rai 1. Dietro il nuovo successo del programma prodotto da Maria De Filippi c'è anche una scelta strategica: evitare lo scontro diretto con i Mondiali di calcio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Ascolti tv 8 luglio: Temptation Island vola al 32,3% di share con una decisione vincente

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