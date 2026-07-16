ascolti tv i dati del 15 luglio 2026

Mercoledì 15 luglio 2026, la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina su Rai1 ha registrato un ascolto di 9 milioni di spettatori. La partita ha attirato un pubblico consistente sulla rete pubblica. I dati dell’audience sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui segmenti di pubblico o altri canali televisivi.

Bene il match della rassegna. Nella serata di ieri, mercoledì 15 luglio 2026, su Rai1 la semifinale dei Mondiali 2026 – Inghilterra-Argentina ha coinvolto 9.447.000 spettatori pari al 52.3% di share dalle 21 alle 23:02 (primo tempo a 8.855.000 e il 47.3%, secondo tempo a 9.945.000 e il 56.8%). Poi su Canale5 Ricomincio da me registra 1.383.000 spettatori con uno share del 9.5%. In onda su Rai2 Un oggi alla volta conquista 345.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 Billy Elliot incolla davanti al video 553.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3, dopo la presentazione (423.000 – 2.2%), Un Giorno in Pretura segna 677.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 L’amore è eterno finché dura totalizza 395. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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