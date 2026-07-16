Ascolti tv 15 luglio 2026 | Mondiali Inghilterra-Argentina Ricomincio da me La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima serata del 15 luglio 2026, la partita di calcio tra Inghilterra e Argentina ha registrato il maggior numero di spettatori rispetto alle altre trasmissioni. La sfida tra Rai1 e Canale 5 vedeva in programmazione rispettivamente “Ricomincio da me” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel indicano che il match ha prevalso sugli altri programmi in termini di ascolti.

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Ascolti tv 15 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Mondiali FIFA Inghilterra-Argentina ” contro “ Ricomincio da me “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 15 luglio 2026? Tutti i dati Auditel  della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv ieri sera: “Mondiali FIFA Inghilterra-Argentina” vs “Ricomincio da me”. Auditel del 15 luglio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Mondiali FIFA Inghilterra-Argentina” contro “Ricomincio da me”. Chi ha vinto? Rai 1: Mondiali FIFA Inghilterra-Argentina, la partita di semifinale dei Mondiali FIFA 2026 ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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