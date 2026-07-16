Ascolti tv di ieri 15 luglio | Inghilterra-Argentina ai Mondiali stravince 52.3% resiste Ricomincio da me 9.5%

Notizia in breve

La semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina ha registrato il 52,3% di share, attirando il pubblico su Rai1. Su Canale 5, il film Ricomincio da me ha ottenuto il 9,5% di ascolti. La partita ha dominato la serata televisiva, mentre il film ha mantenuto una quota inferiore. Nessun altro programma ha superato queste percentuali.