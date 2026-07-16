Ascolti tv di ieri 15 luglio | Inghilterra-Argentina ai Mondiali stravince 52.3% resiste Ricomincio da me 9.5%
La semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina ha registrato il 52,3% di share, attirando il pubblico su Rai1. Su Canale 5, il film Ricomincio da me ha ottenuto il 9,5% di ascolti. La partita ha dominato la serata televisiva, mentre il film ha mantenuto una quota inferiore. Nessun altro programma ha superato queste percentuali.
Gli ascolti tv di mercoledì 15 luglio. La semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina conquista il pubblico di Rai1. Su Canale 5 il film Ricomincio da me. Nessuna sfida nell'access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il prepartita di Inghilterra-Argentina 6.215 38,11%. Brutto calo per #LaRuotaDellaFortuna 3.724 20%. #NottiMondiali 2.920 30,50%. #Ascoltitv x.com
Gli ascolti tv di mercoledì 15 luglio. La semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina conquista il pubblico di Rai1. facebook
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