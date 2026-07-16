Mercoledì 15 luglio, Rai 1 ha trasmesso la semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina. La partita ha attirato molti spettatori, desiderosi di conoscere la squadra che avrebbe affrontato la Spagna in finale. La sfida tra le due nazionali ha avuto un impatto forte sugli ascolti televisivi della serata.

Mercoledì 15 luglio Rai 1 ha trasmesso la seconda semifinale dei Mondiali 2026. A scendere in campo sono state Inghilterra e Argentina. La partita è decisiva e gli italiani sono stati incollati al piccolo schermo per vedere chi sfiderà la Spagna. Il resto della programmazione tv è stata quasi del tutto ignorata. Come già è avvenuto per la prima semifinale del 14 luglio. E poco importa che Canale 5 abbia tentato il tutto e per tutto con Jennifer Lopez, protagonista del film Ricomincio da me. Italia 1 ha scelto un cult, Billy Eliot per conquistarsi uno spazietto nella classifica dello share. E Rete 4, ha mandato in onda Carlo Verdone con L’amore è eterno finché dura. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Dilei.it - Ascolti tv del 15 luglio, la semifinale dei Mondiali Inghilterra-Argentina non dà scampo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inghilterra Argentina streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale dei Mondiali 2026La semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina si svolge oggi, mercoledì 15 luglio, alle 21 ora italiana, ad Atlanta.

Ascolti tv del 14 luglio, la semifinale dei Mondiali Francia-Spagna fa sparire tuttiMartedì 14 luglio, la semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna è stata trasmessa su Rai 1.

Temi più discussi: Mondiali in tv: Argentina-Inghilterra la racconta Lele Adani; Grandi ascolti per un successo Mondiale; RAI 1 * MONDIALI CALCIO - COPPA DEL MONDO FIFA 2026 * 15/7 - 21.00: INGHILTERRA-ARGENTINA, IN CHIARO - PARTITA FREE (VEDI E RIVEDI DIRETTA VIDEO WEB STREAMING); Inghilterra-Argentina è anche Adani contro Pardo: due modi opposti di raccontare e vivere la partita.

Inghilterra Argentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026Inghilterra Argentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026 in programma stasera, 15 luglio 2026, alle ore 21 ... tpi.it

Erling Haaland su Instagram dopo l'eliminazione della Norvegia ai Mondiali: ‘È stata una bella avventura, grazie per averlo reso così speciale ’ reddit

Mondiali, oggi Argentina-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) e in streaming gratisL'albiceleste sfida la nazionale dei tre leoni nella seconda semifinale del mondiale. Duello a distanza tra Lionel Messi e Jude Bellingham ... today.it