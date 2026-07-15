Inghilterra Argentina streaming e diretta tv | dove vedere la semifinale dei Mondiali 2026

La semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina si svolge oggi, mercoledì 15 luglio, alle 21 ora italiana, ad Atlanta. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in tv.

Inghilterra Argentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026. INGHILTERRA ARGENTINA STREAMING TV – Oggi, mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 21 (ora italiana) Inghilterra e Argentina scendono in campo ad Atlanta (Stati Uniti), partita valida per le semifinali dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Inghilterra Argentina in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv. La partita tra Inghilterra e Argentina sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, mercoledì 15 luglio 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it

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