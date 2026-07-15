ascolti tv del 14 luglio la semifinale dei mondiali francia spagna fa sparire tutti

Martedì 14 luglio, la semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna è stata trasmessa su Rai 1. La partita ha attirato l’attenzione e ha fatto scomparire tutte le altre trasmissioni in programmazione, incluso uno degli show condotti da Stefano De Martino. Nessun altro contenuto è stato visibile durante la partita, che ha occupato tutto lo spazio nel palinsesto.

Martedì 14 luglio Rai 1 ha trasmesso la prima semifinale dei Mondiali 2026 che ha visto in campo Francia e Spagna. La partita ha fatto sparire tutti, cominciando da Stefano De Martino. Infatti, ancora una volta Affari Tuoi Mundial è stato cancellato dal palinsesto per lasciare spazio al match. Ma la controprogrammazione delle altre Reti sembra quella della settimana del Festival di Sanremo, anzi peggio, considerando che siamo anche in estate. Canale 5 ha mandato in onda il film, Mio figlio, Italia 1 Mamma ho preso il morbillo e Rete 4 Il pesce innamorato. Su Rai 2 abbiamo ritrovato Monica Setta con Storie al bivio di Sera e su Rai 3 abbiamo visto il film È andato tutto bene. 🔗 Leggi su Dilei.it

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