Ascolti tv 15 luglio Inghilterra-Argentina travolge tutto | oltre 9 milioni su Rai 1

La semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina ha registrato oltre 9,4 milioni di spettatori e il 52,3% di share su Rai 1 il 15 luglio. I dati si riferiscono all’ascolto televisivo tradizionale, ma la cifra complessiva aumenta considerando anche la Total Audience, inclusi gli streaming online. La partita ha così dominato gli ascolti della giornata.

La semifinale dei Mondiali 2026 domina gli ascolti del 15 luglio con 9,447 milioni di spettatori e il 52,3% di share su Rai 1. Numeri destinati a crescere considerando anche la Total Audience con lo streaming. La semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina si conferma l'evento televisivo della serata, conquistando il pubblico italiano e dominando gli ascolti. La spettacolare rimonta dell'Albiceleste nei minuti finali ha tenuto oltre nove milioni di telespettatori con il fiato sospeso fino al triplice fischio, permettendo a Rai 1 di staccare nettamente tutta la concorrenza nella prima serata. Inghilterra-Argentina monopolizza la serata: tutti gli ascolti del 15 luglio La sfida trasmessa in prima serata su Rai 1 ha totalizzato 9. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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