ASCOLTI TV 15 LUGLIO 2026 | VAMOS RAI1! INGHILTERRA-ARGENTINA RICOMICIO DA ME INSEGNO VS GIUSTI
Il 15 luglio 2026, la partita tra Inghilterra e Argentina ha registrato i maggiori ascolti su Rai1. La programmazione della sera include anche uno spettacolo di ricomico e due programmi di intrattenimento, senza dati specifici di audience. La mattina, le trasmissioni di informazione e approfondimento si sono alternate senza variazioni significative nei numeri di ascolto rispetto ai giorni precedenti. La copertura televisiva ha coinvolto vari programmi di approfondimento e intrattenimento, senza superare i dati della partita serale.
ASCOLTI TV 15 LUGLIO 2026 • MERCOLEDI •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Italia AR – x Camper Osteria Italia – x + x Tg1 + Economia – x + x Capri – x Tg1 – x Vita in Diretta Start – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Rai Sport – x Inghilterra-Argentina – x Inghilterra-Argentina – x Notti Mondiali – x Reazione a Catena – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Be My Sunshine – x Far Away – x Tutto per La Mia Famiglia – x The... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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