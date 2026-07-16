ASCOLTI TV 15 LUGLIO 2026 | VAMOS RAI1! INGHILTERRA-ARGENTINA RICOMICIO DA ME INSEGNO VS GIUSTI

Notizia in breve

Il 15 luglio 2026, la partita tra Inghilterra e Argentina ha registrato i maggiori ascolti su Rai1. La programmazione della sera include anche uno spettacolo di ricomico e due programmi di intrattenimento, senza dati specifici di audience. La mattina, le trasmissioni di informazione e approfondimento si sono alternate senza variazioni significative nei numeri di ascolto rispetto ai giorni precedenti. La copertura televisiva ha coinvolto vari programmi di approfondimento e intrattenimento, senza superare i dati della partita serale.