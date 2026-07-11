ASCOLTI TV 10 LUGLIO 2026 | VAMOS RAI1! SPAGNA-BELGIO SPAZZA VIA L’EREDE SINNER-DJOKOVIC
Su Rai1, la partita tra Spagna e Belgio ha conquistato il pubblico, superando le altre trasmissioni. La sfida ha attirato un ampio numero di spettatori, facendo registrare il picco di ascolti della giornata. Al secondo posto, il match tra Djokovic e Sinner ha mantenuto un buon seguito, ma senza raggiungere i risultati della partita spagnola. Le trasmissioni mattutine e i programmi di approfondimento hanno avuto ascolti più bassi rispetto agli eventi sportivi.
ASCOLTI TV 10 LUGLIO 2026 • VENERDÌ •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Italia AR – x Camper Osteria Italia – x + x Tg1 + Economia – x + x Capri – x Tg1 – x Vita in Diretta Start – x Pres. ViD + Vita in Diretta – x + x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Rai Sport – x Spagna-Belgio – x (x + x) Spagna-Belgio – x Notti Mondiali – x + x Reazione a Catena – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Far Away – x Tutto per La Mia Famiglia – x Avanti un Altro! Story – x Avanti un... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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