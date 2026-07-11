ASCOLTI TV 10 LUGLIO 2026 | VAMOS RAI1! SPAGNA-BELGIO SPAZZA VIA L’EREDE SINNER-DJOKOVIC

Notizia in breve

Su Rai1, la partita tra Spagna e Belgio ha conquistato il pubblico, superando le altre trasmissioni. La sfida ha attirato un ampio numero di spettatori, facendo registrare il picco di ascolti della giornata. Al secondo posto, il match tra Djokovic e Sinner ha mantenuto un buon seguito, ma senza raggiungere i risultati della partita spagnola. Le trasmissioni mattutine e i programmi di approfondimento hanno avuto ascolti più bassi rispetto agli eventi sportivi.