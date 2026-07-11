Venerdì 10 luglio 2026, la partita dei Mondiali 2026 tra Spagna e Belgio ha registrato ascolti più elevati rispetto a “L’Erede” e altri programmi della prima serata. I dati Auditel mostrano che la sfida tra Rai1 e Canale 5 si è concentrata sui risultati della trasmissione sportiva e delle altre trasmissioni in palinsesto, con la partita che ha attirato un pubblico superiore rispetto agli altri contenuti trasmessi sui principali canali del digitale terrestre.

Ascolti tv venerdì 10 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Mondiali 2026, Spagna-Belgio ” contro “ L’Erede “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 10 luglio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Spagna-Belgio vs L’Erede. Auditel ieri sera, 10 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026, Spagna-Belgio” contro “L’Erede”. Chi ha vinto? Rai1: Mondiali 2026, Spagna-Belgio, la partita dei quarti di finale di FIFA 2026 ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Superguidatv.it - Ascolti tv 10 luglio 2026: Mondiali 2026, Spagna-Belgio, L’Erede, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ascolti TV del 2 luglio Mondiali di calcio e Tim Battiti Live a confronto

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv 1 luglio 2026: Mondiali 2026 Belgio-Senegal, Temptation Island, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelI dati Auditel della serata del 1 luglio 2026 mostrano che il match dei Mondiali tra Belgio e Senegal ha superato in ascolti Temptation Island.

Leggi anche: Ascolti tv 2 luglio 2026: Mondiali 2026 Spagna-Austria, TIM Battiti Live, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Temi più discussi: Grandi ascolti per un successo Mondiale; Gianluigi Nuzzi prova a resistere (con Garlasco) a un destino già scritto; Ascolti tv del 6 luglio: Portogallo – Spagna e Tre di troppo; Mondiali, oggi quarti Spagna-Belgio – Diretta.

Sfida Rai1 e Canale 5: Mondiali 2026, Spagna-Belgio contro L’Erede. Chi ha vinto?Ascolti tv 10 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Mondiali 2026, Spagna-Belgio contro L’Erede. Chi ha vinto? superguidatv.it

Ascolti tv del 10 luglio, i Mondiali prendono tutto. Gerry Scotti in attesaUn venerdì all’insegna del calcio, con Rai 1 che trasmette la partita tra Spagna e Belgio per i Mondiali 2026. L’attesa gara tra le due squadra inizia alle 20:30, facendo inevitabilmente saltare (anco ... dilei.it