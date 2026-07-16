Arti marziali attesa a Urbania per l’evento di sabato Adrenalina sul ring | una notte di spettacolo

Sabato a Urbania, piazza San Cristoforo ospiterà un evento di arti marziali che inizierà alle 17 con le competizioni dilettantistiche e proseguirà con quelle professionistiche. L’evento trasformerà la piazza in un ring a cielo aperto, offrendo uno spettacolo di combattimenti. La serata combina adrenalina e sport, coinvolgendo anche aspetti sociali legati alla disciplina delle arti marziali.

Un mix perfetto di adrenalina, spettacolo e impegno sociale. Sabato dalle ore 17 (prima i dilettanti e poi i professionisti) piazza San Cristoforo a Urbania tornerà a trasformarsi nel palcoscenico a cielo aperto dello sport da ring. Un appuntamento attesissimo dagli appassionati, ma pensato per tutta la cittadinanza, che quest’anno si arricchisce di un profondo valore umano grazie alla collaborazione speciale con Perseo Onlus, una cooperativa che sostien minori disagiati. Un momento di inclusione e riscatto, oltre che di grandi sfide sul ring. Il programma della serata promette scintille, con una card ricca e variegata pensata per tenere il pubblico con il fiato sospeso dal primo all’ultimo round. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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