Operai stanno montando il ring di arti marziali alla Casa Bianca. Il 14 giugno, il presidente degli Stati Uniti compirà 80 anni e festeggerà con un evento della UFC. La celebrazione prevede l'organizzazione di un incontro di arti marziali nella residenza ufficiale. Non sono stati forniti dettagli su orari o partecipanti. La preparazione del ring è in corso in vista dell'evento celebrativo.

Il presidente Usa Donald Trump festeggerà il suo prossimo 80esimo compleanno alla Casa Bianca il 14 giugno ospitando un incontro di arti marziali della Ufc. Le squadre di operai stanno montando una gabbia a forma di ottagono sul Prato Sud, dove si terrà il match in occasione del 250esimo anniversario della nazione e del compleanno del presidente. I rendering online mostrano come dovrebbe apparire lo spazio di combattimento, circondato da una recinzione in rete metallica, una volta completato, in vista dell’evento del 14 giugno.Sarà circondato da un palco rosso, bianco e blu sotto un imponente arco con motivi a stelle e strisce e due grandi schermi che trasmetteranno l’evento in diretta. La gabbia e il palco saranno a loro volta circondati da migliaia di posti a sedere temporanei, compreso uno spazio a bordo ring per una banda musicale al completo che potrà accompagnerà l’incontro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Casa Bianca, operai al lavoro per montare il ring di arti marziali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Finance de lOmbre : Banques, Subprimes et Crises Mondiales | Documentaire Scandale - AT

Notizie e thread social correlati

Trump, lotta di arti marziali per il suo compleanno: il ring prende forma nel giardino della Casa BiancaPer il suo 80° compleanno, un ring è stato allestito nel giardino della Casa Bianca per ospitare uno spettacolo di arti marziali miste.

Leggi anche: Arti marziali. Torna "Urbania ko», sul ring nel nome della solidarietà

Temi più discussi: Casa Bianca, operai al lavoro per montare il ring di arti marziali; Causa federale contro il wrestling dell’UFC alla Casa Bianca; Stati Uniti: Trump è in ottima salute, dice il medico della Casa Bianca dopo il check-up annuale; La settimana politica: l’Iran, l’energia e la crescita di Vannacci.

Stati Uniti, le immagini aeree dei lavori alla Casa Bianca per il 4 luglioAlla Casa Bianca fervono i lavori in preparazione del prossimo 4 luglio, giorno in ... msn.com

Usa, Casa Bianca evacuata: trovata cocaina. Indagano i servizi segretiWashington, 5 luglio 2023 – Cocaina alla Casa Bianca. I servizi segreti americani stanno indagando sul ritrovamento di droga nell'ala occidentale, accessibile ai turisti, della residenza del ... quotidiano.net