Dopo cinque anni di stop, la spettacolare manifestazione di arti marziali riaccende i riflettori. Questa volta, i guantoni salgono sul ring d’ Urbania per una nobile causa sociale al fianco di una cooperativa locale. "Cinque anni di silenzio, di luci spente e di guantoni appesi al chiodo – spiega dall’organizzazione – ma le grandi passioni, si sa, non sanno stare lontane dal ring troppo a lungo. Dopo una lunga attesa, si riaccendono i riflettori su uno degli appuntamenti sportivi più iconici e sentiti dal territorio: l’ Urbania KO e per l’occasione sarà la sesta edizione. La data dell’evento (il 18 luglio) è ancora lontana ma è necessario che parta l’organizzazione e la collaborazione della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arti marziali. Torna "Urbania ko», sul ring nel nome della solidarietà

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