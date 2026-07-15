L’Argentina ha battuto l’Inghilterra e si qualifica per la finale del Mondiale contro la Spagna. La partita si è conclusa con una vittoria della squadra sudamericana, che ora si prepara alla sfida decisiva. La nazionale inglese è stata eliminata dopo l’incontro. La finale si disputerà tra Argentina e Spagna.

Il dado è tratto: l’Argentina sarà ancora una volta in finale del Mondiale dove affronterà la Spagna. Eliminata l’Inghilterra Il calcio è fatto per sovvertire i pronostici. E stavolta sono più aperti che mai. L’Argentina ha battuto l’Inghilterra nella semifinale del Mondiale e ha strappato il pass per la finale. La partita era carica di significati per ragioni di campo, politiche e storiche. Nel primo tempo, la superiorità complessiva degli europei si fa sentire, ma non ci sono vere occasioni da gol né da una parte, né dall’altra, anche a causa dei moltissimi falli degli uomini di Scaloni. Nel secondo tempo, però, la musica cambia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Rimonta storica dell’Argentina: Inghilterra ko, Messi in finale contro la Spagna

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LArgentina batte lInghilterra 2-1 in rimonta e vola in finale del Mondiale

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Dove vedere Inghilterra-Argentina oggi in TV: la diretta in chiaro e gratis della semifinale dei Mondiali, anche in streaming . Coppa del Mondo 15 lug 2026 h 21:00 Atlanta Stadium reddit

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