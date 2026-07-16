Arrampicata sportiva | è il momento degli Europei di Boulder a Barcellona

Da oasport.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prossima settimana si svolgeranno gli Europei di Boulder di arrampicata sportiva a Barcellona. La competizione vedrà atleti provenienti da diversi paesi europei sfidarsi su pareti artificiali, con prove concentrate su problemi di forza e tecnica. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti principali della stagione 2026, dopo la prima parte della Coppa del Mondo. La gara si terrà nel fine settimana.

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La stagione 2026 dell’arrampicata sportiva internazionale è pronta a vivere un altro momento importantissimo. Dopo la prima parte del fitto calendario della Coppa del Mondo, ora il circuito planetario si prenderà una pausa lasciando spazio, nel prossimo fine settimana in particolare, agli Europei di Boulder. La sede dell’evento continentale, fra il 18 e il 19 luglio, sarà Barcellona: con le sue pareti allestite per gli specialisti dei “blocchi”, tanto al maschile quanto al femminile. Tutti a caccia di titoli e medaglie. L’Italia si presenterà al via della kermesse in territorio catalano, che si tiene a distanza di due anni da quella svoltasi a a Villars-sur-Ollon nel 2024, con 8 atleti: 4 al maschile e 4 al femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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