La stagione 2026 dell’arrampicata sportiva internazionale è pronta a vivere un altro momento importantissimo. Dopo la prima parte del fitto calendario della Coppa del Mondo, ora il circuito planetario si prenderà una pausa lasciando spazio, nel prossimo fine settimana in particolare, agli Europei di Boulder. La sede dell’evento continentale, fra il 18 e il 19 luglio, sarà Barcellona: con le sue pareti allestite per gli specialisti dei “blocchi”, tanto al maschile quanto al femminile. Tutti a caccia di titoli e medaglie. L’Italia si presenterà al via della kermesse in territorio catalano, che si tiene a distanza di due anni da quella svoltasi a a Villars-sur-Ollon nel 2024, con 8 atleti: 4 al maschile e 4 al femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: è il momento degli Europei di Boulder a Barcellona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A+ Blu alla palestra di arrampicata Arena Boulder di Arco

Notizie e thread social correlati

Arrampicata sportiva, Europei boulder 2026 a Barcellona: otto azzurri convocatiDal 17 al 19 luglio si svolgeranno a Barcellona i campionati europei di arrampicata boulder.

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per gli Europei di Boulder: Camilla Moroni guida il gruppo azzurroL’Italia partecipa agli Europei di Boulder 2026 di arrampicata sportiva con una squadra composta da diversi atleti.

Temi più discussi: Al via gli Europei di boulder: Camilla Moroni guida gli otto specialisti azzurri in gara a Barcellona; A Barcellona gli Europei di boulder: la Stella ligure Camilla Moroni guida la squadra azzurra; A BARCELLONA SI INCORONANO I CAMPIONI EUROPEI DI ARRAMPICATA SPORTIVA BOULDER; Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per gli Europei di boulder: Camilla Moroni guida il gruppo azzurro.

ARRAMPICATA SPORTIVA / La monregalese Giorgia Tesio pronta per i campionati europei di Boulder x.com

Arrampicata sportiva: è il momento degli Europei di Boulder a BarcellonaLa stagione 2026 dell'arrampicata sportiva internazionale è pronta a vivere un altro momento importantissimo. Dopo la prima parte del fitto calendario ... oasport.it

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per gli Europei di boulder: Camilla Moroni guida il gruppo azzurroDopo aver ottenuto il primo podio in stagione, grazie al secondo posto nella speed di Chamonix in Coppa del Mondo, firmato da Giulia Randi, l'Italia ... oasport.it