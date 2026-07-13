Dal 17 al 19 luglio si svolgeranno a Barcellona i campionati europei di arrampicata boulder. La competizione si terrà sulle pareti catalane e assegnerà medaglie e titoli continentali. Otto atleti italiani sono stati convocati, quattro uomini e quattro donne. La squadra sarà guidata da Camilla Moroni.

Dal 17 al 19 luglio la rassegna continentale dedicata ai blocchi assegnerà titoli e medaglie sulle pareti catalane. L’Italia si presenta con quattro uomini e quattro donne, guidata da Camilla Moroni. Dopo il primo podio stagionale in Coppa del Mondo, conquistato da Giulia Randi con il secondo posto nella speed di Chamonix, l’Italia dell’arrampicata sportiva guarda ora agli Europei 2026 di boulder. La rassegna continentale dedicata ai blocchi si svolgerà a Barcellona dal 17 al 19 luglio e metterà in palio titoli e medaglie in una competizione che si annuncia intensa e di alto livello. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Arrampicata sportiva, Europei boulder 2026 a Barcellona: otto azzurri convocati

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Stefano the boulderer is back

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