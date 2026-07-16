Matteo Arnaldi ha perso la semifinale dell’ATP 250 di Umago contro Damir Dzumhur, dopo aver disputato tre tie-break. La partita si è conclusa con la vittoria del giocatore bosniaco, che ha ottenuto la vittoria in tre set. Con questa sconfitta, l’ultimo rappresentante italiano rimasto nel torneo è stato eliminato. La sfida si è rivelata molto combattuta e ha richiesto più di tre ore di gioco.

Cade anche l'ultimo italiano rimasto all'Atp 250 di Umago. Matteo Arnaldi si arrende a Damir Dzumhur, dopo una lotta pazzesca, quelle che di solito vince. Il bosniaco, alla prima vittoria dal Roland Garros 2025 su un top 40, porta a casa il match 7-6(5) 6-7(4) 7-6(4), rimontando in un primo parziale dove ha subito l'iniziativa della quarta testa di serie, in cui annulla anche un set point. Alla lunga le cose però si sono messe male per Arnaldi, che aveva già faticato all'esordio contro Gomez, sciupando tre match point nel secondo set prima di vincere al terzo. Sicuramente anche per lui il passaggio dall'erba alla terra battuta, come avvenuto per Cobolli, lascia qualche strascico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Arnaldi, sfuma la semifinale a Umago: Dzumhur la spunta dopo tre tie-break

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